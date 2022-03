Miidiyaa Hawaasaa: Garee feesbuukii haadholiin kuma 300 ol keessatti wal-furan, wal gargaaran

Daqiiqaa 38 dura

"Of ajjeesuun bar salphaadha. Garuu akkamiin haati mucaa qabdu of ajjeesti? Mucaakee caalaa yoo of jaalatta ta'e of ajjeesin jedheen" jetti Tiinaan.