Badhaasa Giraamii 2022: Pireezidantiin Yuukireen badhaasa muuziqaa guddicha irratti haasawa jabaa taasise

Sa'aatii tokko dura

"Rain down freedom until we're all free" - "Hanga bilisoomnutti bilisummaa nutti roobsi" jechuun Joon Leejendi wayita weellisu suuraan namoota waraana Yuukireeniin miidhamanii mul'ataa ture.