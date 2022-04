Waraanaa Yuukireen: Putiin yakka waraanaaf seeratti dhiyaachuu qabu jedhan Joo Baayidan

Sa'aatii tokko dura

Humnoonni Raashiyaa Yuukireen keessatti namoota nagaa irratti ajjeechaa raawwataniif ragaan argamaa jiraachuu ibsuun pireezidant Vilaadimiir Puutiin yakka waraanaan akka himataman pireezidantiin US Joo Baayidan gaafataniiru.

Qondaaltotni US garee abbootii alangaa idila addunyaa Buchaa dhaqanii ragaa sassaaban akka deeggaran himaniiru.

Ministeerri Haajaa Alaa US dirqiin gudeeduun, dararuufi jumlaan ajjeesuun raawwatamuu isaaf ragaan amanamaan jiraa jedheera. Kunis qaama ''duula bal'aa fi cigaasisaa'' Moskoon eegalteeti jedha.

Waajirri ittisaa US, Peentaagoon, ajjeechaa jumlaa kana kan raawwate Raashiyaa ta'uun ifa jedhee, garee kamtu kana raawwate kan jedhu sirriitti mirkaneeffamuu qaba jedhera.

Suurri saatalaayitii Maxar awwaalchi jumlaa meetira 14 ta'u magaalaa Buchaa bataskaana 'church of St Andrew and Pyervozvannoho All Saints' jedhamu cinaatti mul'iseera.