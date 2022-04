'Lixa Tigraayitti yakki waraanaa fi namoomaan qixxee raawwatamaa jira'- Jaarmiyaalee mirga namoomaa

Sa'aatii tokko dura

Gabaasni dhaabbileen mirga namoomaaf falman baasan kun mata duree 'We Will Erase You From This Land': Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing in Ethiopia's Western Tigray Zone," jedhu waraanni Kaaba Itoophiyaa eegalee godinni Lixa Tigraay harka humnoota Amaaraa erga galee yakkoota raawwataman qoratee dhiyeesse.