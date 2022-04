Sababa kaballaan taatoon beekamaa Wiil Ismiiz waggaa 10'f Oskaar gubbaa dhorkame

Eegasii Wiil Ismiiz dhiifama gaafatee Akkaadaamii Oskaars keessaa of baasuu ibsee ture.

Dhaabbati The Academy Of Motion Picture Arts and Science jedhamuufi sagantaa badhaasaa qopheessu gama onlaayinii wal argeeti gaafa Jimaataa murtii kanarra kan gahe.