Waayee haleellaa saalaa Kaaba Itoophiyaa Mana Maree Nageenyaa UN'tti dhuga bahumsi dhiyaate

Daqiiqaa 20 dura

Madda suuraa, UK at the UN

Yaa'iin idilee kan bara kanaa mata duree 'Accountability as Prevention: Ending Cycles of Sexual Violence in Conflict' jedhuun Ebla 13, 2022 kana gaggeeffame yeroo ta'u, haleellaa saalaa bakka waraanni jirutti dubartootarra gahu ilaalchisee ragaaleefi dhuga bahumsi dhiyaatee, haleellaa kana ittisuuf gaafatamummaa mirkaneessuuf mariyatameera.