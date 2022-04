Bulchiinsi Moodii yakka gudeeddii hin hambisne, dubartoonni garuu maaliif filatan?

Bara 1962 as erga Komishiniin Filannoo biyyattii lakkoofsa filattootaa koorniyaan qoodee ilaaluu eegalee dubartoonni sadarkaa biyyaalessaatti paartii Kongiresii filatu.

Saayinsii siyaasaa kan qo'atee fi dhiyeenya kana paartii BJP irratti mata duree The New BJP jedhuun kitaaba kan barreesse Nalin Mehta, paartichi erga bara 1980 keessa damee dubartootaa addatti banatee as dubartoota hedduu horachuu eegale jedhe.