Iraanitti adabbiin du’aa bara darbe keessa haalaa rifaasisuun dabale - gabaasa

Daqiiqaa 13 dura

Dhaabotni mirga namoomaaf falman Iran Human Rights (IHR) fi Together Against the Death Penalty (ECPM) jedhaman bara darbe sababa kanaan yoo xiqqaate namoonni 333 ajjeefamaniiru jedhan.