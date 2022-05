Waligalteerra gahuuf Raashiyaan bakka weerarte gadhiisuu qabdi - Zeleniskii

Daqiiqaa 31 dura

Haasa dhaabbata qorannoo London think tank waliin taasisaniin, Pirezdaant Volodomiir Zeleniskii, kun waan xiqqaa biyyi keenya simachuu dandeessudha jedhan.

Jimaata irratti Pirezdaantiin US Joo baayden Yukireen of eeguu akka dandeessuuf US gargaarsa waraanaa haaraa doolara miiliyoona 150 akka kennitu beeksisaniiru.