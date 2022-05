Masiriin dargaggoota 13 dubartoota daawwannaa irra turan qoccolan hiite

Waggota dhiyoon as Masriitti dubartoota hedduu duula #Me too- kan sadarkaa idil-addunyaatti qoccoollaa dubartoota irra gahu gaggeefamun kaka’aniifi miidiyaalee hawaasaa irratti muxannoo qoccoollaa fi miidhaa saalaa Masrii keessatti irra gahuu qoodaniiru.