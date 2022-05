Raashiyaan loltoota haaraa yukireeniin loluuf qacartuuf daangaa umurii kaafte

Raashiyaan ammaan tanatti humnoota waraanaa waraanaa cimaa 900,000 keessaa ''mindeeffamtoota'' loltoota ogummaa qaban 400,000 ol qabdi jedhama. Akkasumas hanga waraanaa of eeggannoo miliyoona lamaa sochoosu akka dandeessu xinxaltoonni waraanaa ni dubbatu.

Waraanni Yukireen gaayyee xiqqaadha- erga waraanni Raashiyaa waliin eegalee as amma lakkoofsi kun haalaan gudatulleen, loltoota gara 200,000 fi kanneen of eeggannoon jira 900,000 qabdi.

Waraanni Yukireen hanga ammaatti dubartoota dirqiin leenjii loltummaa hin galchine jechuun, garuu muraasni kanneen oggummaa wallaansaa, IT ykn dameewwan barbaadaman biraa yoo qabaatan addatti fudhatamu ni danda'u jedhe. Yukireen loltoota lammii biyya biraa fedhiin hirmaatan kumaatam qaccarte jirti.

UK fi US garuu biyyoota waraanaa ogummaa guutuu fi waraamaa of eeggannoo tibba lolli atattamaa jiraatuutti waamaman qaban keessaayi. UK bara Waraana Addunyaa lamaanittu leenjii waraanaa dirqamaa kan gaggeessite yoo ta'u, US ammoo bara Waraana Veetinaamiitti wixineessite.