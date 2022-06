Dubartiin Indiyaa 'ofitti heerumuuf' sagantaa qopheessuun falmii kaase

Biyyoota Lixaa keessatti ofitti heerumuun ykn of fuudhuun (Sologamy) waggoota dhiyoon as akkaan dabalaa dhufeera. Amma ammoo Indiyaas qaqqabeera.

Dubartiin ganna 24 Soshoolojii barattuufi biloogara taate kun, ''namootni baayyeen akkan namaan fudhatamuu danda'u natti himaniiru. Animmoo of fudhachuu koon itti hima,'' jetti.

Biinduun ofitti heerumuu isheetiin jireenyaa ishee of jaalachuuf dabarsitee kennuu dubbatti.

''Ofitti heerumuun ykn of fuudhuun ofiif atumti akka jirtu, jireenya si guddisu fi nama gammachuu qabdu si godhuuf waadaa raawwattu.''

Itti dabaluunis ''ofitti heerumuun eenyummaa koo adda addaa, keessumaa dadhabina koo gama ilaalchaan, qaamaanis ta'e miiraan jiru kabajee fudhachuu koo agarsiisa. Gaa'illi kun gochaa of fudhachuuti. Wantin jechuu barbaade walumaagalatti ofii koo kabajee fudhachuu, qaamaa koo bareedaa hin taaneyyuu,'' jetti.

Yeroo jalqabaaf namni ofitti heerumuun ykn of fuudhuun oduu haaraa ta'ee erga dhagaahame waggaa 20 ni ta'a. Yaadichi jalqaba kan dhagaahame taatoo diraamaa dheeraa Ameerikaa Sex and the City jedhu Kaarii Biraadshoowiini.