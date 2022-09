Du'a Giiftii Eelizaabet II: Kun yeroo itti seenaan dhaabbatedha

Tokkoon tokkoon isaanii keessatti, sagalee olka'aa sana, dubbii mi'ooftuu sana, waa'ee haasaa ummataa irratti xiqqoo of qusachuu sana kan gonkumaa guutummaatti ishee dhiisee hin deemnedha. Ummanni Ingilizii waraana booda qorra hamaa keessa darbee rakkachaa kan ture ta'us, yeroon tokko aduudhaan kan calaqqistedha.

Waggoota kurnan darban keessatti waa'ee ofii ishee uummata duratti waan xiqqoo dubbatte, kana caalaas xiqqoo ifa goote. Isheen - shamarree umurii tamsaasaa keessa jirtu - gaaffiifi deebii kennitee hin beektu. Yeroo tokko ykn lama hiriyyaa amanamtuu tokko waliin "haasa'uudhaan" fiilmii irratti kan waraabamtu yoo ta'u, waa'ee waan falmisiisaa hin taane, akka kuusaa faaya mootii, karaa nagaa ta'een haasa'a turte. Jechoonni ishee falmii xiqqoo ykn amala ishee keessatti banaa ta'uuf ni dinqamu turan. Garuu isheen garmalee of eeggannoo gootee turte - hiriyyoonni ishees garmalee amanamoo turan - waan barbaachisaa ta'e kamiyyuu akka hin baaneef.

Masaraa mootummaa keessattis jijjiiramni tokko tokko ni mul'ate, keessumaa jalqaba bara mootummaa - xumura "bara durii" jechuun ijoolleen durbaa maatii "warra gaarii" ta'an kana booda mana murtiitti hin dhiyaatan jechuudha, warra laaqanaaf affeeraman keessaa fuula haaraan mul'ateera. lammiileen Biriteen Televizhiniin Mootittii isaanii fi akkaataa isheen jiraattu arguu danda'u jechuudha - jalqaba tamsaasa ayyaana Qillee, achiis dhuma bara 1960moota keessa dokumeentii dheerina guutuuf. Garuu kun jijjiirama baayyee xiqqaa ta'een ture; waggoota kurnan torbaffaan teessoo irra taa'uu ishee yeroo xumuramutti, sirbi sirna mootummaa isa jalqabaa irraa kan beekamu, kan abbaan ishee ykn akaakayyuun ishee illee itti hin dinqisiifamne ta'ee hafe: Ayyaana Qillee fi bara haaraa Saandriinghaamitti, Faasikaa Wiinsoritti, boqonnaa gannaa dheeraa Balmoral keessatti, Trooping the Colour, Royal Ascot, the Investitures , Jijjiirraa Eegdotaa, Yaadannoo Dilbataa dabalata.

Ilaalchi dhuma bara 1940moota keessa namoota hedduudhaan qabame sun, akkuma waggoonni darbanitti lallaafaa akka deeme hin shakkisiisu. Garuu warri kamiyyuu gaa'elli mucaa isaanii akka hin milkoofne arguun isaan hin gammachiisu. Duukaa fi Duchess of York addaan bahuu, Giiftii Duree Anne fi Kaapteen Mark Phillips wal hiikuu fi Prinsi fi Giiftii Weels adda bahuu argisiise. "Jireenya ishee keessatti yeroo gadi bu'aa ture," jechuun barreessaan seenaa jireenyaa tokko barreesse.

Ayerlaandi muummicha ministeera ishee hedduu hawwaa turte. Ishee jalqabaa, Winston Churchill, waa'ee "dreary steeples of Fermanagh and Tyrone" Waraana Addunyaa Tokkoffaa booda deebi'ee ka'uun siyaasa Biriteen dubbatee ture. Bara xumuraashee keessaa tokko kan ta'e Booris Joonsan, daangaa odola kana keessa jiru, akkasumas akkaataa UKn Gamtaa Awurooppaa keessaa bahuu ishee waliin wal-qixa ta'uu danda'u waliin wal'aansoo qabdi.

Hundi isaanii faayidaa muuxannoo ishee, ilaalcha isheen seenaa Biriteen fi addunyaa irratti qabdu qaban turan. Hojiin ishee dhaggeeffattoota torban torbaniin muummicha ministeeraa guyyaa sanaa waliin qooddattu keessatti kaayyoo dhuunfaa kamiifuu loogiii gochuu, ykn mootummaa tokko karaa tokkoon ykn karaa biraatiin kuffisuuf yaaluun hin turre. Gorsuuf, jajjabeessuu fi akeekkachiisuuf achi turte.Kunoo garmalee gadi of buustee of ilaalaa turte. Carraaqqii addaa Mootittiin hojii ishee irratti gooteef faarsuun alatti, callisa waadaa galuu naannoo dhaggeeffattoota sanaa jiru kan cabse hin jiru jechuun ni danda'ama. Sanduuqonni diimaan waraqaa mootummaa of keessaa qaban.