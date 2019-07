Qui est votre binôme olympique ?

Comment votre correspondance au binôme a été réalisée ?

Plus de 10 500 profils d'athlètes sur un total de 11 500 athlètes mesurés par la Fédération des Données olympiques (ODF) ont été utilisés dans ce projet. Les athlètes manquants ne sont pas inclus parce que leur taille, poids et âge ne sont pas disponibles. Les données proviennent de la Fédération des Données olympiques et sont validées lundi 8 août.



La correspondance entre vos données et la base de données de l'athlète est faite en utilisant un procédé mathématique appelé distance euclidienne.



Elle permet une distance entre les données d'un utilisateur et ceux des tous les athlètes à calculer. Les athlètes ayant la distance la plus courte à l'utilisateur sont ensuite jumelés avec la taille et le poids de l'utilisateur.



Si plus de trois athlètes ont une distance identique à l'utilisateur, alors la date de naissance de l'utilisateur sera utilisée pour rompre les liens. Les athlètes dont la distance à l'utilisateur est la plus courte sont mis en correspondance.

Crédit

Réalisé par Nassos Stylianou, John Walton et Nathan Mercer. Analyse des données par Ransome Mpini, design de Gerry Fletcher, et développement par Luc Aiguière et Chris Ashton. Le travail additionnel par Liam Bolton et Phil Dawkes