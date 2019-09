Copyright de l’image AFP Image caption L'UEFA a décidé fin aout que les 4 meilleurs clubs de l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie auraient une place garantie en phase de poules de la Ligue des Champions

L'Association européenne des Ligues de football professionnel juge " inacceptable " la réforme de la Ligue des Champions.

Le Comité Exécutif de l'UEFA a décidé fin aout que les quatre meilleurs clubs de l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie auraient une place garantie en phase de poules de la Ligue des Champions, la compétition de clubs la plus prestigieuse en Europe.

Cette décision a été prise sur la base de leur indice de performance, selon l'UEFA.

L'Association européenne des Ligues de football professionnel estime que cette décision " creusera un gouffre sportif et financier " entre les plus grands clubs en Europe et les autres.

Elle menace de programmer des matches de Ligue des Champions et Ligue Europe qui se dérouleraient au même moment que des rencontres de Coupes d'Europe.