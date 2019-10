NBA: LeBron et Curry se lèveront durant l'hymne national

Copyright de l’image Guetty Images Image caption Le règlement de la NBA stipule que tous les joueurs doivent se lever durant l'hymne national

Les stars du basketball américain, LeBron James et Stephen Curry, n'ont pas le droit de suivre le mouvement de protestation initié par Colin Kaepernick.

Le quarterback des 49ers de San Francisco a été le premier joueur de la NFL à refuser de se lever pendant l'interprétation de l'hymne national américain avant les matchs. Un geste pour exprimer son refus de saluer "un drapeau ou un pays qui opprime les Noirs et les citoyens de couleur".

Une initiative, que les joueurs de la NBA n'ont pas le droit de répliquer car le règlement de la ligue stipule que tous les joueurs doivent se lever durant l'hymne national.

Copyright de l’image AP Image caption Eric Reid et Colin Kaepernick mettant un genou au sol durant l'hymne national américain

LeBron James, qui évolue au sein des Cleveland Cavaliers, a confirmé qu'il se lèvera pendant l'hymne national, mais que cela n'est pas synonyme d'un "désaccord avec les actions de Colin Kaepernick ". "Chacun a le droit d'exprimer ses opinions et Colin Kaepernick le fait de la façon la plus pacifique possible" a rajouté celui que l'on surnomme "King James".

Même soutien modéré de la part de Stepen Curry, meneur de l'équipe des Warriors des Golden State, pour qui Colin Kaepernick " a pris une position audacieuse pour faire avancer le débat."

Des déclarations qui interviennent dans un climat de tensions raciales aux Etats-Unis.

Malgré son règlement interne sans équivoque, la NBA a adressé un courrier aux joueurs exprimant la volonté de la National Basketball Association d'aborder la question officiellement à l'approche du début de la saison, le 25 octobre.