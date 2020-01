Alicia Keys au naturel

C'est une des plus grandes stars du R&B de sa génération. Alicia Keys vient de publier son sixième album. Intitulé "Here", cet opus est une ode à sa ville de New York et aux femmes noires. Dans le cadre de la série 100 Femmes, la BBC a rencontré l'artiste américaine, qui explique d'abord les origines de son nouveau look, sans maquillage.