Burkina Faso : une sélection sans surprise

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les Etalons sont en stage de préparation à Marrakech depuis le 27 décembre et ce samedi, ils livreront un match amical face au Mali.

Le sélectionneur du Burkina Faso, Paulo Duarte, a communiqué sa liste des 23 pour la CAN 2017 au Gabon qui commence dans 8 jours.

Cette sélection inclut une nouvelle recrue, le milieu de terrain de Nicosie (Chypre), Blati Touré.

Mais il s'agit d'un groupe sans surprise avec les joueurs-cadres habituels que sont les frères Alain et Bertrand Traoré, Aristide Bance, Jonathan Pitroipa et Charles Kaboré.

Sur les 23 sélectionnés, 21 évoluent à l'étranger.

Les Etalons sont en stage de préparation à Marrakech depuis le 27 décembre et ce samedi, ils livreront un match amical face au Mali.

Mercredi dernier, ils avaient perdu un premier match amical contre une équipe B du Maroc sur le score de 1 à 0.

Le Burkina Faso, finaliste de la CAN 2013 face au Nigeria, évoluera dans le groupe A de la CAN à Libreville en compagnie du Gabon, du Cameroun et de la Guinée Bissau.