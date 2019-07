CAN 2017: Tous au stade pour une demi-finale de choc ?

Image caption Gradins parsemés au stade de l'amitié

De notre envoyée spéciale Géneviève Sagno à Libreville au Gabon

L'Egypte, l'équipe la plus titrée de l'histoire de la CAN avec sept victoires, et le Burkina Faso s'affrontent mercredi 1er février à Libreville pour une place en finale de la Coupe d'Afrique des Nations.

Les Pharaons et les Etalons sont en pleine forme, aucune des équipes n'ayant, jusqu'à présent, subi de défaite.

Les Burkinabès pourraient néanmoins avoir du pain sur la planche face au septuple champion d'Afrique. Mais l'équipe reste confiante. Aristide Bonce a déclaré mardi matin, peu avant sa dernière session d'entrainement que "demain [serait] la première défaite de l'Egypte".

Image caption Aristide Bonce mardi 31 janvier lors de sa dernière session d'entrainement

De son coté, Hector Cuper l'entraîneur de l'Egypte, vante les mérites de son gardien Essam El Hadary et compte préserver son invincibilité.

Peu d'engouement

Mais les organisateurs ont peiné à remplir les gradins au cours de cette 31e édition de la compétition sportive.

Image caption Stade de l'amitié, samedi dernier, les billets étaient gratuits vers la fin pour combler le vide

De nombreux journalistes ont d'ailleurs constaté pendant les rencontres qu'il y avait souvent eu plus de journalistes que de "spectateurs".

Image caption Dimanche, de nombreux Gabonais ont préféré passer la journée à la plage.

Le match de samedi dernier opposant le Burkina Faso à la Tunisie n'a pas dérogé à la règle, à tel point que les portiers du Stade de l'amitié distribuaient des tickets gratuits afin de "combler le vide".

Dimanche, de nombreux Gabonais ont préféré passer la journée à la plage.

Reste à savoir si l'affiche de mercredi attirera les fans de foot au stade de l'amitié à Libreville.