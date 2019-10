Rummenigge: "Ancelotti n'est pas menacé"

Copyright de l’image AFP Image caption A quatre journées de la fin du championnat, le Bayern compte huit points d'avance sur son dauphin Leipzig.

L'entraîneur italien du Bayern de Munich, Carlo Ancelotti, n'est pas menacé en dépit de la double élimination du club en Ligue des champions et en coupe d'Allemagne.

Le président du conseil d'administration du Bayern Karl-Heinz Rummenigge a assuré au quotidien allemand Bild que Carlo Ancelotti est un excellent entraîneur, très expérimenté.

"La durée de son contrat est connue (jusqu'en 2019 ndlr) et nous n'allons pas discuter de ça", a-t-il répondu à une question sur l'avenir du coach italien, dont la saison est d'ores et déjà ratée même s'il est quasiment certain de remporter le championnat.

Le Bayern a perdu à deux reprises contre le Real Madrid en Ligue des champions et une déroute à domicile contre Dortmund mercredi en demi-finale de coupe (2-3).

"Nous allons jouer sérieusement jusqu'à la fin de saison et tout analyser précisément, et ensuite on verra", ajoute l'ancien joueur.

A quatre journées de la fin du championnat, le Bayern compte huit points d'avance sur son dauphin Leipzig.