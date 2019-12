Pourquoi tant de mauvaises nouvelles sur l'Afrique?

Guerres, pauvreté, mauvaise gouvernance... Portrait sans cesse négatif d'un continent où les "bad news" l'emportent sur les "good news".

Le continent africain n'a-t-il donc rien de positif à montrer? Pourtant, géographiquement et démographiquement, il est l'un des continents les plus riches du monde.

Comment comprendre cette image (souvent négative) véhiculée dans les médias internationaux? Tout part du choix des contenus, de leur traitement mais aussi de ceux qui produisent les contenus.

La Franco-mauritanienne Elsa Miské est la cofondatrice de Slice Up, une association qui démocratise les outils de narration numériques. Elle et son partenaire, Nicolas Baillergeau, viennent de lancer Mapp Up, une plateforme de vidéos géolocalisées sur des "sujets positifs" produits en Afrique par des Africains.

Également invités dans l'émission "Afrique Avenir"

Aliya Abass | Journaliste mauritanienne et contributrice à Mapp Up. Pas besoin de camera et d'une équipe de production télé, elle produit des contenus positifs sur l'Afrique en utilisant un smartphone.

Amadou Sy | Journaliste et blogueur, il participe, lui aussi, à la Cartographie collaborative et participative de Slice Up