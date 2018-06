Africains et occidentaux, côte à côte contre les islamistes

Pour combattre plus efficacement les divers groupes islamistes, qui sèment la terreur dans le Sahel, africains et occidentaux s'entrainent et luttent côte à côte.

Le désert du Sahara... des dunes à perte de vue, mais également des camps d'entrainement intensif pour les forces anti-terroristes.

Pour combattre plus efficacement les divers groupes islamistes, qui sèment la terreur dans le Sahel, africains et occidentaux s'entrainent et luttent cote à cote. Alastair Leithead a pu assister a certains de leurs exercices. Voici son reportage exclusif, presenté par Raissa Okoi.