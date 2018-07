Pour Modric, le trophée du Mondial prime sur le Ballon d'Or

Copyright de l’image Getty Images Image caption Modric privilégie le trophée du Mondial sur le Ballon d'Or.

Le capitaine et milieu de terrain croate Luka Modric dit jouir d'"un certain plaisir" à l'évocation de son nom parmi les potentiels concurrents de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo pour le Ballon d'Or 2018. Mais il rêve surtout de "soulever le trophée" après la finale de la Coupe du monde 2018, cet après-midi.

"Je veux que mon équipe remporte la victoire. Et si Dieu le veut, on pourra soulever le trophée", a dit Modric dans une interview publiée sur le site Internet du journal français L'Equipe.

"Je me concentre sur la réussite de mon équipe nationale. Quand votre nom est mentionné dans ce contexte, c'est toujours très bien, ça donne un certain plaisir, mais je ne m'inquiète pas particulièrement de cela", répond-il, prié de dire ce qu'il pensait de la possibilité de se voir décerner le Ballon d'Or 2018.

Modric loue par ailleurs les qualités de son sélectionneur, le Bosnien Zlatko Dalic. "Comme vous pouvez le voir, nous sommes en finale de la Coupe du monde et c'est en partie grâce au sélectionneur. (…) Et avant son match le plus important, son premier match, il nous a vraiment motivés, il nous a donné de la confiance, nous a dit qu'on était toujours de bons joueurs malgré cette crise de confiance", dit-il.

"Il est arrivé dans un moment très difficile, il y avait des doutes sur notre qualification pour le Mondial. (…) Il nous a apporté du calme. J'aime beaucoup sa sincérité, son approche et son attitude vis-à-vis à vis de chaque joueur de l'équipe", poursuit le milieu croate, parlant encore de son sélectionneur.

La Croatie joue la finale de la Coupe du monde 2018, à 15 h GMT, à Moscou, contre la France.