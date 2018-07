Le sélectionneur adjoint du Nigeria accusé de corruption

Copyright de l’image Getty Images Image caption Salisu Yusuf rejette les accusations de corruption.

La Fédération nigériane de football (NFF) a ouvert une enquête sur des accusations de corruption portées sur Salisu Yusuf, adjoint du sélectionneur national du pays.

Yusuf, âgé de 56 ans, a été filmé en train de recevoir de l'argent de personnes se faisant passer pour des agents de joueurs.

En échange d'une somme d'argent, ils lui auraient demandé la sélection de deux joueurs, dont les noms n'ont pas été dévoilés.

"C'est vrai que la NFF a entamé une enquête préliminaire sur cette affaire, à la demande de son comité d'éthique", a déclaré à la BBC le responsable de la communication à la Fédération nigériane de football, Ademola Olajire.

"C'est une question très sensible, et une enquête en bonne et due forme est réclamée par les dirigeants du football. Pour l'instant, il n'y aura pas d'autres commentaires à ce sujet", a-t-il ajouté.

Salisu Yusuf, adjoint de l'Allemand Gernot Rohr, le sélectionneur du Nigeria, rejette les accusations de corruption.

"J'ai accepté de l'argent qui m'a été remis par l'un des agents des joueurs", a-t-il reconnu, précisant qu'il s'agissait de 750 dollars US.

Selon lui, l'argent en question était un cadeau qu'il estimait devoir empocher, et les deux joueurs ont été sélectionnés parce qu'ils le méritaient.

Salisu Yusuf, entraîneur de la sélection olympique du Nigeria, soutient dès lors qu'il n'a pas violé les règlements de la Fifa et de la NFF relatifs aux dons.