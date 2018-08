Copyright de l’image Getty Images Image caption Ta Lou pense que la mauvaise organisation des championnats pourrait affecter les performance des athlètes.

La sprinteuse Marie-Josée Ta Lou se plaint de l'organisation des championnats d'Afrique seniors d'athlétisme à Asaba.

La compétition démarre mercredi au Nigeria mais l'ivoirienne, plusieurs fois médaillées, craint que la mauvaise organisation des jeux n'affecte la performance des athlètes.

Marie-Josée Ta Lou s'est dite découragée au micro d'Ishiaka Adeboye pour la BBC:

"L'envie ... l'engouement n'y est plus. Après on représente le pays donc on a l'obligation de courir. Vue que l'organisation est mauvaise. Depuis hier, je n'ai pas envie de courir mais on verra ... ".

L'athlète ivoirienne a aussi déclaré qu'elle ne voulait plus participer à la compétition mais qu'elle a changé d'avis après avoir reçu des conseils de la part de différentes personnes.

Sur Instagram, l'athlète ivoirienne a reproché au Nigeria d'organiser une compétition continentale sans en avoir les moyens.

Elle a notamment écrit (en anglais) qu'il s'agissait " de la première et de la dernière fois qu'elle participait à une compétition dans ce pays".

En effet, le déplacement des athlètes vers le site des compétitions a débuté lundi matin mais, au fur et à mesure, les changements d'horaires et du lieu d'embarquement se sont accumulés suscitant l'incrédulité et la colère des sportifs, explique l'Agence de presse Sénégalaise.

