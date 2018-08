Les Comoriens disent oui au référendum

Image caption Les Comoriens disent oui au changement constitutionnel

Selon des chiffres en possession de BBC Afrique (voir photo), 92,74% ont voté pour cette vaste réforme constitutionnelle proposée par le Président Azali Asoumani.

Pour rappel, les électeurs avaient à répondre par "oui" ou "non" à la question "Approuvez-vous le projet portant révision de la Constitution du 23 décembre 2001 révisée en 2009 et en 2013 ?".

Les pouvoirs du président de l'Union des Comores seront renforcés.

Les postes des trois vice-présidents seront supprimés, tout comme la Cour constitutionnelle.

La notion de laïcité disparaît dans le texte. L'islam sera la religion d'Etat.

Le ministre de la jeunesse et de l'emploi Mahmoud Salim Hari salue les Comoriens dans leur ensemble.

"Nous remercions la population d'avoir participer, dans le calme, le respect et la sérénité qui n'a pas cédé au chantage et au boycott de l'opposition. A partir d'aujourd'hui, nous avons un nouveau pays, des nouvelles Comores, et d'ici une dizaine de jours nous aurons une nouvelle loi référendaire qui sera mise en application. Automatiquement, il y aura un nouveau gouvernement car les vice-présidents n'y font plus partie. On va se donner les moyens pour mettre en place ce qui a été demandé par les Comoriens lors des assises nationales. Les Comores restera un havre de paix à jamais ", a-t-il conclu.

Par ailleurs, le leader de l'opposition Ahmed El Barwane a été arrêté par la police après qu'un militaire a eu la main coupée lors d'incident dans un bureau de vote lundi.