17 candidats récusent la cour constitutionnelle au Mali

Des candidats au premier tour dont le chef de file de l'opposition récusent des membres de la cour constitutionnelle.

Soumaila Cissé, chef de file de l'opposition malienne, arrivé second lors du premier tour ainsi que 16 autres candidats ont demandé la récusation de plusieurs juges de la cour constitutionnelle.

Selon un des avocats de Soumaila Cissé, Me Abdramane Ben Mamata Touré, le chef de l'opposition malienne a initié deux procédures, notamment la récusation de 6 membres de la haute juridiction dont sa présidente.

Des recours ont également été déposés pour bourrage d'urnes dans le centre et le nord du pays.

Selon l'avocat, quand la fraude est scientifiquement organisée il est difficile d'apporter des preuves

Il signale à titre d'exemple, que les PV de Kidal ont été transmis dans une simple chemise volante alors qu'ils devraient être envoyés sous enveloppe scellée.

Au Mali, un second tour sera organisé le 12 août prochain . Il mettra face à face le président sortant Ibrahim Boubacar Keita crédité d'un peu plus de 41% et son principal challenger Soumaila Cissé 17,80%.

Les deux personnalités se sont déjà affrontées lors d'un second tour en 2013. Ibrahim Boubacar Keita avait gagné le scrutin.

C'est ce mercredi que les résultats officiels du premier tour seront annoncés par la Cour constitutionnelle.