L'enlèvement a eu lieu pendant que les expatriés de nationalité indienne et sud-africaine, en compagnie de leur chauffeur se rendaient à Ouagadougou.

Ils travaillaient pour la mine d'or d'Inata située dans la région du Sahel.

"Ils ont quitté le site de la mine vers 8h et vers 10h, on n'avait plus de leurs nouvelles. C'est après avoir alerté les forces de défense et de sécurité qu'on a appris qu'il s'agissait d'un enlèvement", a déclaré un travailleur de la mine sous couvert d'anonymat.

Une patrouille de la gendarmerie, partie à leur recherche est tombée dans une embuscade au niveau de la commune de Tongomayel. Aucun bilan n'est pour le moment disponible.

C'est le troisième enlèvement d'expatriés au Burkina Faso depuis 2015.

Le nord du Burkina, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques jihadistes régulières depuis le premier trimestre 2015.

