Des individus ont fait irruption mardi matin à l'économat de la cathédrale Notre-Dame des victoire de Yaoundé et ont emporté une importante somme d'argent.Cette affaire est au cœur des discussions dans la capitale camerounaise et sur les réseaux sociaux."Deux individus armés ont tenu en respect l'économe de la principale cathédrale de Yaoundé qui venait d'arriver pour prendre service" explique le porte-parole de l'Archidiocèse, Bertrand Ndzoumou Mendo.M. Ndzoumou renseigne aussi que "lesdits individus ont feint d'être à la recherche de change pour s'en prendre à l'économe saccageant tout son bureau et emportant ses effets personnels".

Le porte parole de l'Archidiocèse précise que la dame se porte bien et qu'une enquête est ouverte à la gendarmerie.

Il ne confirme pas que l'argent emporté s'élève à 8 millions.

Un montant annoncé dans la presse locale et sur les réseaux sociaux.

Mais il déclare que "la dame gère plusieurs caisses et le contenu de ces différentes caisses a été emporté". "Il serait donc prématuré d'avancer un montant" conclut-il.