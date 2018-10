Des centaines de migrants secourus au Maroc

Les embarcations ont été interceptées dans la nuit de jeudi à vendredi alors qu'elles étaient en difficulté au large de la Méditerranée et de l'océan Atlantique, selon une source militaire citée par le media officiel marocain.

Les opérations de sauvetage se sont poursuivies durant la journée du vendredi et "tous les migrants ont été ramenés à différents ports du royaume sains et saufs", selon la même source.

De plus en plus de Marocains et de migrants originaires d'Afrique subsaharienne tentent de gagner l'Europe par la mer ou en franchissant les clôtures séparant le Maroc des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, les deux seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Union européenne.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations, quelque 43.000 migrants ont gagné l'Espagne depuis le début de l'année, dont 38.000 par voie maritime.