3 chefs jihadistes font une vidéo au Mali

Copyright de l’image Getty Images Image caption Iyad Ag Ghaly ex-chef rebelle Touareg malien

Les trois hommes sont sur la liste des personnes les plus recherchées au Mali. Ils sont apparus dans la vidéo côte à côte, affichant leur unité et leur détermination.

Ils ont déclaré adresser leur message aux musulmans en général et aux peuples Peulhs d'Afrique de l'ouest en particulier.

Amadou Koufa dirige ses troupes dans le centre du Mali.

Djamel Okacha pour sa part mène ses opérations militaires dans la région de Tombouctou, dans le nord-ouest et Iyad Ag Ghaly est présent dans la région de Kidal, à la frontière entre le Mali et l'Algérie.

Le nord du Mali est devenu le fief des groupes jihadistes liés à Al-Qaïda depuis mars-avril 2012 après la défaite de l'armée face à la rébellion touareg.

Depuis les violences jihadistes persistent et se sont propagées du nord vers le centre et le sud du Mali puis au Burkina Faso et au Niger voisins.