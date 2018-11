Le bilan des victimes des violences s'alourdit à Conakry

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des manifestants dans les rues de Conakry

Le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo a annoncé que la barre de 100 victimes a été franchie. Il a accusé des "bérets rouges", une unité d'élite militaire, d'être responsables de la mort de deux manifestants mercredi.

Coté forces de l'ordre, le directeur régional de la police Boubacar Kassé a affirmé à l'AFP que "le brigadier-chef Bakary Camara, décédé jeudi, a été blessé par des jeunes qui lui ont administré des sévices corporels graves qui ne lui ont laissé aucune chance de vie".

Le gouvernement a tenu un conseil extraordinaire à l'issue duquel il a réitéré son appel à la retenue et au calme et réaffirmé sa disponibilité à résoudre, par le dialogue et la concertation, tous les problèmes.

L'opposition envisage de demander cinq jours de deuil jusqu'à lundi en solidarité avec les familles. Cellou Dalein Diallo a promis que les manifestations reprendraient la semaine prochaine.