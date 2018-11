"L’entreprenariat nous a apporté de la maturité"

Ramatoulaye et Thiané Sarr, deux sœurs sénégalaises de moins de 30 ans, ont créé leurs marques de produits cosmétiques et capillaires depuis trois ans.

Ramatoulaye Sarr estime que l’entreprenariat apporte aux jeunes de la maturité et de l’autonomie.

Après plus d’un an passé à créer pour elles et leur entourage des produits naturels ayant pour but d’hydrater en profondeur leurs cheveux afros, les sœurs ont décidé d’en faire une entreprise.

Leur conseil : ne pas trop attendre pour se consacrer tout entier à son propre projet au lieu de partager son temps entre un travail à plein temps d’un côté et son entreprise de l’autre.

Mila Kimbuini est allée à leur rencontre.

