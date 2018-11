Actu de la semaine en images

Martin Fayulu est rentré à Kinshasa après un séjour en Europe. Le candidat de l'opposition a perdu le soutien de Félix Tshisekedi et de Vital Kamhere, poussés par leurs bases à se présenter eux-mêmes mais Fayulu, homme d'affaires et ancien député national, est toujours soutenu par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi.