Des gendarmes « racketteurs » bientôt sanctionnés au Sénégal

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les principales victimes du racket sont les taximen et autres transporteurs dont les papiers ou les véhicules ne sont pas en conformité avec les normes de la sécurité routière. Le racket exercé sur les transporteurs représente un cercle vicieux qui met potentiellement en danger la vie des usagers de la route.

La gendarmerie sénégalaise a annoncé mercredi qu'elle allait prendre des mesures punitives après la révélation de l'existence de caisses alimentées par de l'argent issu du racket dans certaines de ses brigades.

Le Haut Commandant de la gendarmerie, qui s'est exprimé mercredi, a toutefois souligné qu'il n'était en aucun cas question de corruption généralisée dans la gendarmerie sénégalaise.

Le général Cheikh Sène a affirmé que des indices en sa possession mettent en cause trois brigades sur les 120 que compte le pays.

En attendant les sanctions contre les gendarmes fautifs, le général Sène a annoncé la création en cours d'un système d'optimisation du temps

de présence des agents sur les axes routiers et la dématérialisation du processus de collette des amendes.

Le 28 novembre dernier le commandant de la gendarmerie territoriale, le général Moussa Fall a publié une note de service dénonçant l'existence dans certaines brigades du pays de caisses alimentées avec de l'argent issu de racket sur les axes routiers.

Il s'agit de caisses journalières, hebdomadaires et spéciales dont les montants varient entre 10 et 15000 francs CFA par jour et 100. 000 francs CFA tous les 15 jours.