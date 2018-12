L'Afrique du Sud, candidate à l'organisation de la CAN 2019

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des supporters de l'équipe dus-africaine de football

L'Afrique du Sud et l'Egypte sont les deux pays en lice pour accueillir le tournoi prévu du 15 juin au 13 juillet 2019.

Après avoir retiré l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, en raison du retard des chantiers et de l'insécurité dans ce pays, la Confédération africaine de football (CAF) a lancé un appel à candidatures, qui a été clôturé vendredi à 22 h GMT.

"Nous avons déposé (…) notre dossier de candidature avant la date limite", a confirmé, samedi, le porte-parole de la SAFA, Dominic Chimhavi.

Selon lui, la SAFA a demandé à la CAF de fournir plus d'informations sur les exigences en matière d'accueil, puisque le pays qui sera désigné hôte de la CAN n'aura que six mois pour se préparer.

Lire aussi:

L'Egypte candidate pour organiser la CAN 2019

La CAF choisira l’hôte de la CAN 2019 en janvier

"Nous voulons savoir ce que la CAF attend de nous. (...) Quelles sont également les contributions de leurs partenaires commerciaux ? Il reste peu de temps pour parler à d'autres sponsors potentiels", a dit à la BBC le porte-parole de la Fédération sud-africaine de football.

Le Congo avait manifesté le désir d'organiser la Coupe d'Afrique des nations, l'année prochaine, a déclaré, le 7 décembre, le vice-président de la CAN, Constant Omari. Mais, ni la CAN, ni la Fédération congolaise de football n'ont annoncé le dépôt d'une candidature de ce pays.

La CAN 2019 sera le premier tournoi à 24 équipes. La CAF va annoncer, le 9 janvier, le nom du pays désigné pour accueillir la compétition.

L'Afrique du Sud a organisé le tournoi africain en 1996 et en 2013. L'Egypte l'a organisé quatre fois, en 1959, 1986, 1996 et 2013.