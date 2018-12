Les poules de la LDC 2018-2019

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Espérance de Tunis, le champion d'Afrique 2018, fait partie de la poule la plus facile en théorie.

La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions (LDC) 2018-2019.

Les 16 clubs qualifiés pour cette phase ont été versés dans quatre pots en fonction de leurs performances des cinq dernières années.

Le tenant du titre, l'Espérance Sportive Tunis, a hérité de la poule B, la plus facile sur le papier, où il sera le grand favori aux côtés d'Orlando Pirates, du Horoya AC et des Zimbabwéens du FC Platinum.

Le groupe C comprend trois clubs nord-africains, le Club Africain de Tunisie, le CS Constantine d'Algérie et Al-Ismaily d'Egypte, en plus du TP Mazembe, triple vainqueur de la nouvelle formule de la LDC (2009, 2010 et 2015).

Le groupe D est constitué d'Al-Ahly, le recordman de la Ligue des champions avec huit titres, de l'AS Vita Club (RD Congo), des Tanzaniens de Simba et des Algériens de JS Saoura.

Le groupe A est le plus équilibré, avec le Wydad Casablanca, champion d'Afrique en 2017, les Mamelodi Sundowns, champions d'Afrique en 2016, l'ASEC Mimosas, champion d'Afrique en 1998, et les Nigérians de Lobi Stars FC.

Les Marocains et les Sud-Africains partent avec le statut de favoris.

Voici les résultats du tirage au sort de la LDC :

Groupe A: Lobi Stars FC (Nigeria), WAC Casablanca (Maroc), ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Groupe B: FC Platinum (Zimbabwe), Horoya (Guinée), Espérance Tunis (Tunisie), Orlando Pirates (Afrique du Sud)

Groupe C: TP Mazembe (RD Congo), Club Africain (Tunisie), CS Constantine (Algérie), Al-Ismaïly (Egypte)

Groupe D: Al-Ahly (Egypte), Simba (Tanzanie), JS Saoura (Algérie), AS Vita Club (RD Congo).