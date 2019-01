Copyright de l’image Getty Images Image caption Corneille Nangaa, le président de la commission électorale congolaise

La publication des résultats provisoires des élections générales en République démocratique du Congo a été reportée à "la semaine prochaine", a annoncé samedi le président de la commission électorale, Corneille Nangaa.

Les résultats provisoires du scrutin présidentiel couplé avec des élections législatives et provinciales devaient être publiés ce dimanche 6 janvier.

"Il n'est pas possible de publier les résultats dimanche. On avance bien, mais on n'a pas encore tout. On est encore autour de 45 à 48 % du recensement des bulletins de vote. La semaine prochaine, nous les donnerons", a dit Corneille Nangaa à l'Agence France-Presse.

Il n'a pas donné un jour précis pour la publication des résultats.

Lire aussi:

Le choix de Kabila pour la RDC

L'homme qui essaie de surpasser son père pour diriger la RDC

L'ancien magnat du pétrole qui veut être président du Congo

L'élection présidentielle du 30 décembre doit désigner le successeur du président Joseph Kabila, qui n'était pas autorisé par la Constitution à se représenter.

Trois candidats sont considérés comme des favoris pour sa succession, l'ex-ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadary, soutenu par le président Kabila, et les deux opposants Martin Fayulu et Félix Tshisekedi.