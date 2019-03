Crash d'un Boeing d'Ethiopian Airlines avec 157 personnes.

Copyright de l’image Getty Images Image caption un avion de la compagnie Ethiopian

Un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines, avec à son bord 149 passagers et 8 membres d'équipage, qui effectuait la liaison Addis -Abeba-Nairobi s'est écrasé dimanche matin, ont annoncé les autorités éthiopiennes.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué dans un tweet ''vouloir exprimer ses profondes condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leurs proches dans ce drame''.

L'appareil a décollé à (06H38 GMT) de l'aéroport international Bole d'Addis Abeba et "perdu le contact" six minutes plus tard.

Les raisons de ce crash restent à élucider.