Que veulent vraiment les députés britanniques ?

La Chambre des Communes a écarté une sortie de l'Union Européenne sans accord.

Ce qui complique la situation. En gros, les députés britanniques ne veulent pas sortir de l'Union européenne sans avoir d'abord conclu un accord avec l'UE.

Mais ils ne veulent pas non plus de l'accord de retrait conclu entre le gouvernement de Theresa May et les négociateurs européens.

Explications, Lamine Nourridine Konkobo