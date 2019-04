Benin: réfutation de fausses informations

Nous avons appris avec consternation que certaines fausses informations circulent en ligne, et que ces informations sont faussement attribuées à la BBC.

La BBC nie toute responsabilité pour ceci, et tient à préciser que les autorités compétentes au Benin ont été saisies.

Nous invitons nos lecteurs et auditeurs à consulter nos programmes, et notre site internet officiel, pour avoir des informations fiables et provenant de nos rédactions.