Copyright de l’image Getty Images Image caption Les abeilles absorbent souvent la transpiration humaine réputée être riche en protéine.

Un professeur de l'hôpital universitaire Fooyin a découvert quatre petites abeilles qui vivaient dans l'œil d'une femme Taïwanaise, dans le sud du pays.

Dr Hong Chi Ting, a déclaré à la BBC, avoir été "choqué" lorsqu'il retirait les insectes de 4 mm par les jambes.

"J'ai attrapé la patte et très lentement, j'en ai sorti une, puis j'en ai vu une autre, et une autre et une autre. Ils étaient encore intacts et tous vivants," a expliqué le Dr Hong, professeur d'ophtalmologie à l'hôpital.

La femme, âgée de 28 ans et identifiée sous le nom de Mme He, a expliqué à la presse qu'elle avait pensé que c'était de la terre qui était entrée dans ses yeux après une rafale de vent.

Bizarrement, quelques heures plus tard, dit-elle, ses yeux étaient encore enflés et douloureux.

"Elle n'arrivait pas à fermer complètement les yeux. J'ai regardé avec un microscope et j'ai vu quelque chose de noir qui ressemblait à une jambe d'insecte", ajoute Dr Hong.

L'ophtalmologue a signalé que Mme He a eu la chance de n'avoir pas frotté les yeux pendant que les abeilles étaient à l'intérieur.

"Elle portait des lentilles de contact, alors elle n'osait pas se frotter les yeux au cas où elle les casserait. Si elle l'avait fait, elle aurait pu inciter les abeilles à produire du venin... elle aurait pu devenir aveugle," précise-t-il.

La patiente a été libérée de l'hôpital après la réussite de l'opération et devrait complètement se rétablir, selon l'avis médical.

Elle arrachait des mauvaises herbes autour des tombes de ses proches lorsque les insectes ont foncé dans son œil gauche.

C'était à l'occasion du festival annuel de nettoyage des tombes Qing Ming, en Chine.

Cet incident est réputé être le premier du genre dans l'île de Taïwan où des photos des abeilles ont été diffusées à la télévision.