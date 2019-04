Copyright de l’image Getty Images Image caption Salah figure sur la liste des 100 personnalités les plus influentes du monde, aux côtés des chanteuses Ariana Grande et Lady Gaga, mais aussi du président américain Donald Trump.

"Nous devons changer la façon dont nous traitons les femmes dans notre culture. Ça doit l'être, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Je soutiens la femme aujourd'hui plus qu'auparavant, parce que j'ai l'impression qu'elle mérite plus que ce qu'on lui donne en ce moment", a déclaré la star de Liverpool.

L'attaquant égyptien de 26 ans, musulman pratiquant, a fait ce plaidoyer en réagissant à sa nomination parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde, un classement annuel établi par le magazine américain "Time".

Il a dit que les hommes de "[sa] culture et du Moyen-Orient" doivent traiter les femmes avec plus de respect.

Salah fait partie des six vedettes qui font la une du magazine, pour le numéro consacré au classement.

Le footballeur figure sur la liste des 100 personnalités les plus influentes du monde, aux côtés des chanteuses Ariana Grande et Lady Gaga, du président américain Donald Trump, et du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg.

Le comédien anglais John Oliver, fan de Liverpool, a écrit un article sur Salah pour le magazine.

"Mo est une figure emblématique pour les Egyptiens (…) et les musulmans du monde entier, et pourtant il a toujours l'air d'un homme humble, attentionné et drôle, qui ne prend rien de tout cela trop au sérieux", a écrit Oliver.

Salah a rejoint Liverpool après avoir quitté l'AS Rome en juin 2017 et a marqué 44 buts lors de sa première saison au club.

Cette saison, il a inscrit 19 buts en Premier League pour son club, leader de la Premier League, à la recherche de son premier titre de champion depuis 1990.