Algérie: Haris Belkebla exclu des 23 pour la Can

Mardi soir, le sélectionneur Algérien, Djamel Belmadi a exclu de l'équipe nationale de football le milieu de terrain de Reims, Haris Belkebla.

En effet, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux à la suite du match Algérie-Burundi mardi, on voit Haris Belkebla montrer son postérieur durant quelques secondes lors d'un live stream du jeu fortnite.

Aussitôt, il a été remplacé par le joueur de l'USM Alger, Mohamed Benkhemasa.

Un scandale qui est venu entacher la sérénité du groupe à une semaine du départ pour le Caire.

Notons que l'Algérie jouera un autre match amical ce dimanche face au Mali, toujours à Doha au Qatar, mais à huis-clos cette fois-ci.

Pour la CAN 2019, les fennecs évolueront dans le groupe C en compagnie du Kenya, du Sénégal et de la Tanzanie.