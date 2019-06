Plus de douze tonnes de cannabis saisies au Maroc

Copyright de l’image Getty Images Image caption En 2018, la police marocaine a saisi 52 tonnes de résine de cannabis.

La police marocaine a annoncé avoir saisi une cargaison de haschisch dans la région de Nador dans le nord-est du pays.

Toujours selon la police, la drogue était transportée à bord d'un camion portant une fausse plaque d'immatriculation.

Il s'agit d'une des plus grosses prises de l'année.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale, l'opération a permis l'arrestation de trois suspects "aux antécédents judiciaires" et la saisie d'armes blanches.

Un des suspects faisait l'objet d'un avis de recherche au niveau national pour "organisation d'opérations d'immigration illégale et de traite humaine".

Le Maroc est l'un des principaux producteurs mondiaux et exportateurs de résine de cannabis selon l'Office de l'ONU contre la drogue et le crime (ONUDC).

En 2018, la police marocaine a saisi 52 tonnes de résine de cannabis, un peu plus d'une tonne et demi de cocaïne et 1million 300 milles "comprimés psychotropes hallucinogènes et d'ecstasy", selon un bilan officiel.