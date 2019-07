Comment l'apparence façonne la personnalité

Copyright de l’image Getty Images Image caption La « calibration de personnalité facultative » est l'idée que notre personnalité se développe en fonction de notre taille, notre force et notre beauté.

Nous avons tendance à penser que notre apparence est distincte de ce que nous sommes.

Mais il s'avère que des traits physiques comme la taille ou la beauté peuvent façonner notre personnalité, nos comportements et même la politique.Cette correspondance entre corps et traits de caractère est-elle une corrélation fortuite, ou la personnalité se développe-t-elle en fonction du physique ? Selon une théorie, la seconde hypothèse pourrait être la bonne.

Connue sous le nom de « calibration de personnalité facultative », c'est l'idée que notre personnalité se développe d'une manière qui convient le mieux en tenant compte des autres cartes génétiques qui nous ont été distribuées, y compris notre taille, notre force et notre beauté.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Votre personnalité peut-elle se développer en fonction de votre physique ?

Les preuves qui appuient la réalité de la « calibration de personnalité facultative » se multiplient - non seulement en ce qui concerne la façon dont l'apparence d'une personne influe sur ses traits de personnalité, mais même sur ses approches pour trouver un ou une partenaire et ses convictions politiques.

Il est intéressant de noter que la théorie n'est pas encore bien établie car elle repose principalement sur des données corrélationnelles et incohérentes, et parce qu'il existe d'autres explications aux résultats, comme le fait que nos traits de personnalité peuvent façonner notre corps.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Notre physique pourrait déterminer notre degré d'extraversion.

Par exemple, l'extraversion implique non seulement d'être plus sociable, mais aussi plus aventureux et prêt à prendre des risques.

Dans l'évolution, il serait logique, d'un point de vue stratégique, que des personnes plus fortes et plus aptes physiquement exploitent leurs avantages corporels en étant plus extraverties.C'est exactement ce que certaines recherches ont révélé.

Une étude de l'Université de Göttingen, en Allemagne, a récemment rapporté que sur plus de 200 hommes, ceux qui étaient physiquement plus forts et qui avaient un corps plus "macho" - y compris de plus gros pectoraux et biceps - avaient aussi tendance à être plus extravertis, en particulier en étant plus assertifs et actifs.

La même association force-extroversion n'a pas été observée chez les femmes lors de l'étude.

D'autres recherches ont montré que les hommes physiquement plus redoutables ont aussi tendance à être plus enclins à l'agressivité et moins névrosés (moins craintifs et sujets aux inquiétudes).

Encore une fois, c'est logique si vous voyez la personnalité comme une stratégie d'adaptation.

Si vous êtes physiquement faible, la prudence et la méfiance à l'égard du danger sont susceptibles de prolonger votre espérance de vie.

Mais si vous êtes physiquement fort, vous pouvez vous permettre de prendre plus de risques.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les hommes plus costauds ont tendance à être plus enclins à l'agressivité.

Il existe des parallèles à ces idées parmi les spécialistes de l'écologie comportementale qui étudient les animaux.

Ces chercheurs ont remarqué comment, chez de nombreuses espèces, la " personnalité " de l'animal (sa tendance à l'audace ou à la timidité) varie de façon adaptative en fonction de son état corporel - par exemple, une étude a montré que les araignées sauteuses plus grandes étaient plus audacieuses face à un prédateur potentiel que leurs petites homologues.Il est à noter qu'une grande partie de la recherche humaine sur l'association entre la force physique et l'extroversion et l'agressivité s'est concentrée sur les hommes.

C'est parce que, selon la théorie de l'évolution, la force physique et la capacité de combat sont plus un atout pour les hommes qui doivent rivaliser les uns avec les autres pour une compagne.

Une étude de l'Université de Californie, Santa Barbara, s'est penchée à la fois sur les hommes et les femmes et a trouvé l'association habituelle entre la force physique et l'extraversion des traits, mais le lien était sensiblement plus fort chez les hommes.La même étude a mesuré la beauté des participants, un autre attribut physique qui pourrait, en théorie, rendre avantageux le développement d'un style de personnalité extraverti.

Les résultats ont montré que pour les femmes autant que pour les hommes, une plus grande beauté tend à aller de pair avec une plus grande extraversion, ce qui suggère que certaines de ces dynamiques de traits de personnalité corporelle peuvent également jouer pour les femmes."Les résultats actuels démontrent qu'une fraction étonnamment importante de la variance entre les personnes extraverties peut être prédite à partir de la force physique et de l'attrait physique ", ont écrit les chercheurs.

De plus, leurs découvertes ne s'expliquent pas entièrement par des différences dans un gène clé lié à la fonction androgénique (susceptible d'influencer la force, l'attractivité et les aspects de la personnalité).

Cela a renforcé l'idée que les attributs physiques augmentent l'extraversion, plutôt que les associations corps-personnalité qui reflètent simplement les effets génétiques communs.Il n'y a pas que l'extraversion et la névrose qui sont associées à des attributs physiques.

D'autres recherches ont suggéré que votre approche pour vous mettre en relation avec des partenaires peut aussi être une adaptation stratégique influencée par vos traits corporels et faciaux, surtout si vous êtes un homme.

Par exemple, dans le cadre d'une recherche à laquelle ont participé des centaines d'étudiants de premier cycle, Aaron Lukaszewsk de l'Université Loyola Marymount et ses collègues, dont Christina Larson et Kelly Gildersleeve de l'Université de Californie, ont constaté que les hommes (mais pas les femmes) qui étaient plus forts - selon un test de musculation - et plus attirants étaient plus portés à dire que sans amour, les relations sexuelles étaient normales et que les gens pouvaient avoir une relation heureuse sans être proches.Ce modèle de résultats est cohérent avec l'idée que parmi nos ancêtres masculins, ceux qui étaient en meilleure forme physique avaient plus de succès reproductif en ayant beaucoup de relations sexuelles occasionnelles et qu'une telle stratégie sexuelle a depuis évolué comme une réponse à la capacité physique.

"Les résultats actuels appuient l'hypothèse selon laquelle les hommes plus forts et plus attirants ont plus de partenaires sexuels, en partie parce que ces hommes sont calibrés en fonction de la recherche de possibilités d'accouplement non engagées ", ont écrit les chercheurs.Quelle est la portée des liens entre votre apparence et qui vous êtes ?

Pour les hommes, même les opinions politiques pourraient être mises en cause.

Dans une étude publiée cette année, deux politicologues ont rapporté des preuves provenant de 12 pays, dont les États-Unis, le Danemark et le Venezuela, suggérant que les hommes plus forts et plus musclés étaient plus susceptibles d'être contre l'égalitarisme politique.

La raison en est que dans notre passé lointain, ces hommes avaient plus de chances de s'épanouir dans une société du chacun pour soi.

Les résultats pour les femmes étaient mitigés, certaines études ayant constaté une corrélation entre la force et une plus grande adhésion à l'égalitarisme, tandis que d'autres ont montré une tendance inverse.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Même nos opinions et nos valeurs peuvent être façonnées par nos caractéristiques physiques.

"Tout comme la force physique façonne le comportement conflictuel des autres animaux dans les domaines qui sont importants pour eux (p. ex. l'accouplement et la domination sur un territoire), la force physique semble façonner le comportement de l'animal politique dans ce domaine conflictuel clé, ont écrit les chercheurs.

Nous pensons souvent que nos personnalités et nos croyances reflètent l'essence de ce que nous sommes - que l'on soit timide ou extraverti, engagé, phobique ou partenaires dévoués, de gauche ou de droite.

Et nous aimons à penser que ces traits proviennent de notre intellect, notre morale ou même de source spirituelle.L'idée que ces aspects de nous-mêmes pourraient plutôt, au moins en partie, refléter une adaptation stratégique à notre taille physique et à notre apparence demeure pour le moment une théorie controversée. Mais c'en est une qui nous rappelle humblement nos racines animales.Le Dr Christian Jarrett édite le blog Research Digest de la British Psychological Society. Son prochain livre, Personology, sera publié en 2019.

