Ebola : la RDC projette une vaccination transfrontalière

60.000 commerçants et autres opérateurs économiques transfrontaliers qui traversent régulièrement la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda doivent être vaccinés pour enrayer toute propagation de l'épidémie d'Ebola.

Des cas enregistrés récemment dans le centre commercial congolais de Goma, qui se trouve à la frontière rwandaise, ont fait craindre une propagation transfrontalière de l'épidémie.

Selon Jean Jacques Muyembe, coordinateur de la réponse d'Ebola en RDC - où le virus a tué plus de 1.900 personnes - les autorités sanitaires du Rwanda ont également commandé 100.000 doses du vaccin pour une campagne similaire ciblant les commerçants.

Au cours du dernier mois, les autorités frontalières rwandaises ont limité le nombre de commerçants qu'elles autorisent chaque jour à se rendre à Goma.

On ne sait pas quand la campagne de vaccination de masse commencera.

Dr Muyembe a indiqué qu'après avoir vacciné les commerçants transfrontaliers, les équipes d'intervention étendraient ensuite la vaccination à des villages entiers où des cas d'Ebola sont confirmés.

Le vaccin expérimental à utiliser lors de cette campagne est soutenu par plusieurs experts internationaux de la santé, dont l'OMS, mais il a suscité une certaine controverse en RDC.

Le vaccin est produit par Johnson & Johnson et est différent du vaccin à dose unique de Merck qui a été utilisé au cours de la dernière année en RDC.

Des sources au sein de l'équipe d'intervention ont dit à la BBC qu'elles étaient préoccupées par le fait que le vaccin Johnson & Johnson nécessite deux doses administrées à 50 jours d'intervalle pour qu'il soit efficace.

Cela pourrait s'avérer difficile dans l'est de la RDC, où les gens se déplacent beaucoup et où la désinformation et la méfiance ont déjà ralenti les efforts de réponse d'Ebola.