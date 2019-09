Khalifa Sall libéré après une grâce présidentielle

Copyright de l’image Getty Images Image caption Khalifa Sall a passé un peu plus de deux ans et demi en prison.

Le président sénégalais, Macky Sall, a accordé une "remise totale des peines" à Khalifa Sall, qui était en détention depuis mars 2017 et condamné en août 2018 à cinq ans d'emprisonnent.

La présidence sénégalaise a publié un décret accordant la liberté à l'ex-maire de Dakar et à deux de ses collaborateurs, Mbaye Touré et Yaya Bodian, qui étaient emprisonnés en même temps que lui.

Khalifa Sall était condamné à cinq ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de cinq millions de francs CFA.

Il est reconnu coupable de "faux et usage de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics".

Khalifa Sall, 63 ans, élu maire de Dakar en 2009 et réélu en 2014, est un dissident du Parti socialiste et de la majorité qui fait élire et réélire Macky Sall en 2012 et 2019.

Image caption La grâce accordée à Khalifa Sall, Mbaye Touté et Yaya Bodian a été signée par Macky Sall.

En août 2018, un décret du chef de l'Etat avait mis fin à ses fonctions de maire de Dakar. Cette décision avait été prise au lendemain de la confirmation de la peine de Khalifa Sall par la cour d'appel de Dakar.

Révoqué de ses fonctions de maire, il avait été remplacé par une de ses proches, Sowam Wardini, élue par les conseillers municipaux.

Début 2019, la Cour suprême avait rejeté le recours de Khalifa Sall qui contestait sa condamnation à cinq ans de prison pour escroquerie.

Khalifa Sall, élu député aux élections législatives en 2017, n'avait pas pu siéger. Sa candidature à l'élection présidentielle de 2019 avait été rejetée par la justice en raison de sa condamnation judiciaire.