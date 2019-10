Copyright de l’image AFP Image caption Brigid Kosgei avec le sourire après avoir remporté le marathon féminin de 2019 à Chicago

Les athlètes ont souvent quelque chose qui alimente leur détermination à réussir. Pour Brigid Kosgei, détentrice du record du monde de marathon féminin, c'est son enfance difficile.

"Quand je repense à mes modestes débuts et aux défis que nous avons relevés en grandissant, je me dis que je ne peux pas revenir à cette vie et cela me pousse à bien faire", a déclaré à la BBC l'athlète kényan, âgé de 25 ans.

Quatre ans après avoir couru son premier marathon, qu'elle a remporté, Kosgei est maintenant la femme la plus rapide du monde sur une distance de 42,2 km.

La semaine dernière à Chicago, aux États-Unis, elle a battu le record établi par la Britannique Paula Radcliffe à Londres il y a 16 ans, de 81 secondes.

Son record de deux heures 14 minutes et quatre secondes a été six mois avant la compétition - avec son entraîneur, Eric Kimaiyo, planifié tranquillement.

Getty Images My husband told me not to worry - he would take care of the children"

En septembre, Kosgei a choisi de ne pas honorer une invitation à représenter son pays aux Championnats du monde d'athlétisme à Doha.

"Nous avons demandé qu'elle soit excusée parce que nous avions prévu quelque chose de spécial mais nous n'en avons pas parlé parce que nous ne voulions pas la mettre sous pression", a déclaré Kimaiyo à la BBC.

Mais sa discipline et son dévouement l'ont toujours distinguée.

"Vous pourriez dire qu'elle était une athlète très talentueuse même à l'entraînement, extrêmement disciplinée et compétitive, qu'elle n'a jamais aimé se faire remarquer à l'entraînement", a déclaré à la BBC Robert Ngisirei, qui l'avait entraînée pendant ses études secondaires.

Jogging à l'école

Elle était l'un des sept enfants élevés par une mère célibataire dans le comté d'Elgeyo-Marakwet, une région de la vallée du Rift connue pour produire certains des meilleurs coureurs du Kenya.

Et comme d'autres athlètes kényanes avant elle, Kosgei a découvert qu'elle pouvait courir pendant ses études primaires, alors qu'elle devait courir pour se rendre en classe tous les matins.

"Mon école était à 10 km de chez moi et parfois, pour éviter d'être en retard, je courais. Sur mon chemin, j'ai rencontré des athlètes en formation et je me suis dit:" Je peux être comme eux ", a-t-elle déclaré.

Media playback is unsupported on your device London 2012: The village at the heart of Kenyan long-distance running

Elle a commencé à courir à des compétitions de demi-fond à l'école et, bien qu'elle n'ait jamais été choisie pour représenter son pays, son talent n'a jamais fait de doute.

Après que l'augmentation des frais de scolarité soit devenue un défi pour sa mère, Kosgei décide d'abandonner ses études en janvier 2012 au cours de sa dernière année, sachant que ses études venaient maintenant après sa formation en piste.

"Quand j'étais en fin du secondaire, les arriérés dépassaient 1 500 dollars (1 200 £). Ma mère a essayé de me convaincre de rester en disant qu'elle emprunterait l'argent, mais je lui ai dit:" Combien de temps allons-nous continuer à emprunter? "

Pause de carrière pour avoir des jumeaux

Mais à présent, à l'âge de 17 ans, elle était capable de la prendre au sérieux, ce qui lui a permis de rembourser sa famille et de payer tous les frais de scolarité de ses frères et sœurs plus jeunes.

Elle a commencé à s'entraîner avec son petit ami Mathew Kosgei, qui est aujourd'hui son mari. Un an plus tard, elle a pris une pause dans sa carrière après avoir donné naissance à des jumeaux.

Mais la maternité n'a pas entamé sa détermination. En 2015, elle a repris ses études là, où elle s'était arrêtée, rejoignant cette fois un camp d'entraînement dirigé par son entraîneur non loin de chez elle.

Vous pourrez aussi lire :

Ces camps au Kenya offrent aux athlètes un environnement dans lequel ils peuvent se concentrer pour s'entraîner loin des distractions de la vie quotidienne.

Pour les athlètes féminines, la décision de rester loin de leur famille, en particulier des enfants, est souvent difficile, mais celles qui le font bénéficient généralement d'un bon soutien familial.

"Mon mari m'a dit de ne pas m'inquiéter - qu'il s'occuperait des enfants - et que je devais me concentrer sur ma carrière. Les enfants se sont aussi habitués à me voir seulement le week-end, à mon retour à la maison", a déclaré Kosgei.

"Ma mère est très heureuse"

Quelques mois après avoir rejoint le camp, elle a couru son premier marathon, en novembre 2015 au Portugal, arrivant en première place, battant le record de cette compétition de plus de quatre minutes.

Sa décision de courir le marathon a été prise par la nature très compétitive des épreuves sur piste.

Getty Elgeyo-Marakwet county's top six champions Brigid Kosgei: women’s marathon record holder

Vivian Cheruiyot: 2011 double world champion; Olympic gold and silver in 2016

Wilson Kipsang: former marathon world record holder

Ezekiel Kemboi: 2004 and 2012 3,000m steeplechase Olympic champion

Saif Saeed Shaheen: Men's 3,000m steeplechase record holder; 2003/2005 champion

Lornah Kiplagat:2007 world champion in cross country Based on IAAF events

À son camp d'entraînement, il y avait plus de coureurs de marathon et il lui était plus facile de trouver des partenaires d'entraînement.

Elle s'entraîne maintenant avec ses coéquipiers masculins pour améliorer son endurance.

"C'est un entraînement très difficile avec eux parce qu'ils sont très rapides, mais quand je veux abandonner, je me dis:" Non, continue à avancer. "

Sa saison est terminée et elle est actuellement classée meilleure coureuse de marathon en 2019. L'année prochaine, elle se concentrera sur le plus grand événement sportif de tous - les Jeux Olympiques.

"Ma mère attend que je rentre à la maison et elle était très heureuse quand j'ai battu le record", a-t-elle déclaré.

Brigid Kosgei se rend maintenant dans son village natal pour rendre visite à sa mère, pour qui elle a acheté un terrain et une maison avec ses récompenses précédentes, et elle passera du temps avec son mari et ses enfants.