Copyright de l’image UNSW Image caption L'usine de déchets électroniques de la professeure Veena Sahajwalla pourrait être rentable d'ici deux ans.

Plusieurs millions de tonnes de téléviseurs, téléphones et autres équipements électroniques finissent dans les décharges chaque année, alors qu'ils constituent une riche source de métaux. Et leur extraction des déchets électroniques est en elle-même une grande entreprise.

La mine de la professeure Veena Sahajwalla en Australie produit de l'or, de l'argent et du cuivre.

Sa "mine urbaine" de l'Université de New South Wales (UNSW) extrait ces matériaux non du rock, mais de gadgets électroniques.

L'expert en science des matériaux basé à Sydney estime que ses opérations deviendront suffisamment efficaces pour générer un bénéfice dans quelques années.

"La modélisation économique montre qu'un coût d'environ 500 000 dollars australiens (280 000 £) pour une micro-usine porte ses fruits en deux ou trois ans, et peut générer des revenus et créer des emplois", dit-elle.

"Cela signifie qu'il y a des avantages environnementaux, sociaux et économiques."

En fait, les recherches indiquent que de telles installations peuvent en réalité être beaucoup plus rentables que l'exploitation minière traditionnelle.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les déchets de gadgets électroniques peuvent être toxiques, mais seulement 16% des déchets électroniques sont recyclés

Selon une étude publiée récemment dans la revue Environmental Science & Technology, un téléviseur à tube cathodique typique contient environ 450 g de cuivre et 227 g d'aluminium, ainsi que 5,6 g d'or.

Bien qu'une mine d'or puisse générer cinq ou six grammes de métal par tonne de matière première, ce chiffre peut atteindre jusqu'à 350 g par tonne lorsque la source est mise au rebut de l'électronique.

Les chiffres sont apparus dans une étude conjointe de l'Université Tsinghua à Beijing et de l'Université Macquarie à Sydney, où des universitaires ont examiné les données de huit entreprises de recyclage en Chine afin de déterminer le coût d'extraction de ces métaux à partir de déchets électroniques.

Les dépenses comprenaient les coûts de la collecte des déchets, de la main-d'œuvre, de l'énergie, des matériaux et du transport, ainsi que les coûts d'investissement pour l'équipement et les bâtiments des recycleurs.

Et lorsque ces coûts - et les effets des subventions du gouvernement chinois au recyclage - ont été pris en compte, l'équipe a constaté que l'extraction à partir de minerai était 13 fois plus chère que l'extraction des déchets électroniques.

"L'extraction des déchets électroniques et la production de lingots de métal pur en cuivre ou en or promettent d'être une activité très rentable", a déclaré le professeur John Mathews de Macquarie.

"Les premiers praticiens seront vraisemblablement des spécialistes des métaux, en particulier des petites entreprises entrepreneuriales conscientes de l'ampleur du problème des déchets électroniques."

La quantité de déchets électroniques générés montre certainement que les opportunités commerciales de recyclage vont augmenter. L'Union internationale des télécommunications, une agence des Nations Unies, estime qu'environ 45 millions de tonnes de déchets électroniques ont été générées en 2016 et devraient dépasser 50 millions de tonnes d'ici 2021.

Rien qu'en 2016, 435 000 tonnes de téléphones ont été mises à la poubelle, alors qu'elles contenaient jusqu'à 9,4 milliards d'euros de matières premières.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Fil de cuivre récupéré des ordinateurs

Alors que la Chine s'attaque maintenant aux importations de déchets électroniques à des fins de recyclage, l'UE, les États-Unis, l'Australie et le Japon travaillent à trouver leurs propres solutions.

De plus, un projet financé par l'UE intitulé ProSUM - Recherche de matières premières secondaires dans les mines et déchets miniers urbains - est conçu pour aider les entreprises commerciales à suivre les matières disponibles pour l'extraction à partir de véhicules hors d'usage, de piles déchargées et de déchets d'équipements électroniques et électriques.

"Nous sommes actuellement dans la phase d'expérimentation en Europe", a déclaré le Dr Kees Baldé, de l'Université des Nations Unies. "Beaucoup de nouveaux entrepreneurs créent de nouvelles entreprises basées sur de nouveaux modèles commerciaux" d'exploitation urbaine "- par exemple, en rapprochant l'offre et la demande en matières recyclables grâce à de nouvelles technologies et à des marchés virtuels.

"Ils l'utilisent à des fins de planification, par exemple pour connaître les fractions qu'ils ne reçoivent pas actuellement dans leurs usines de recyclage, mais aussi pour la stratégie à long terme de leur entreprise."

Alors que l'exploitation minière traditionnelle exige beaucoup de main-d'œuvre, l'extraction des déchets électroniques peut être hautement automatisée.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Prof Sahajwalla (à droite) en train de recycler avec la ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Galles du Sud, Gabrielle Upton

Dans la micro-usine du professeur Sahajwalla, par exemple, des robots sont utilisés pour identifier et séparer les pièces utiles.

Elle dit que les déchets électroniques passent par une sorte de chaîne de production. "Les dispositifs de récupération des déchets sont d'abord placés dans un module pour les décomposer. Le module suivant implique un robot spécial pour extraire les pièces utiles.

"Un autre module utilise un petit four pour séparer les pièces métalliques en matériaux précieux, tandis qu'un autre transforme le plastique en un filament de haute qualité adapté à l'impression 3D", explique-t-elle.

Pendant ce temps, Apple tente de contrer les critiques selon lesquelles ses téléphones sont difficiles à recycler avec la récente démonstration d'un robot appelé Daisy, capable de démonter jusqu'à 200 iPhones par heure.

Daisy peut gérer neuf modèles de téléphone différents, en séparant les pièces et en supprimant les composants utiles.

Selon le professeur Mathews, de plus en plus de fabricants devraient faire un effort pour que leurs produits puissent être extraits à la fin de leur vie utile.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Unités centrales des ordinateurs usés

Dans une étude publiée l'année dernière, Greenpeace a calculé que les déchets électroniques provenant de la production de smartphones atteignaient 3,3 millions de tonnes en 2014.

Les téléphones contiennent généralement jusqu'à 60 éléments, y compris des métaux rares tels que l'iridium, utilisé dans la technologie des écrans tactiles.

Principalement exploitée en Chine, l'iridium fait défaut, son prix ne cessant d'augmenter depuis des mois. Toutefois, certains projets d'extraction de déchets électroniques, tels que l'initiative RecEOL récemment annoncée en Irlande, peuvent récupérer l'iridium contenu dans les déchets, ainsi que d'autres métaux rares tels que le tantale.

Toutes ces opportunités sont susceptibles de rendre l'exploitation des déchets électroniques encore plus rentable à l'avenir.

Mais le boom peut être limité.

Adam Read, directeur de l'une des plus grandes entreprises de recyclage et de recyclage de déchets du Royaume-Uni, Suez UK, indique que les entreprises de produits électroniques trouvent des moyens d'utiliser des matériaux moins précieux dans leurs produits.

La valeur réelle pour les mineurs en ligne réside dans les produits plus anciens. Il serait donc peut-être plus coûteux de traiter la prochaine génération d'éléments électriques, car ils auront moins de valeur intrinsèque à récupérer, dit M. Read.